Расчет С-300 поразил истребитель F-16 ВСУ двумя ракетами

Расчет зенитного ракетного комплекса С-300 российских Вооруженных сил уничтожил истребитель F-16 воздушных сил Украины, применив по цели две ракеты. Об этом рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в эксклюзивном материале проекта «Соловьев Live», фрагменты которого вышли в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Экипаж ЗРК рассказал о боевом опыте против истребителя НАТО.

«Самая интересная [аэродинамическая цель, которую удалось поразить] — это F-16. Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — рассказал военнослужащий в эфире телеканала «Россия-1».

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков в том же сюжете заявил, что российские системы ПВО демонстрируют преимущества над западными комплексами. По его словам, стоящий на вооружении соединения С-300В4 обеспечивает многоуровневое прикрытие войск и населенных пунктов, поражая как аэродинамические цели, включая самолеты, так и высокоточное оружие. Жирков подчеркнул, что личный состав специально готовят к противодействию авиации и ракетным средствам НАТО, а сами комплексы создаются с расчетом на развитие средств воздушного нападения.

Офицер уточнил, что применение С-300В4 позволяет вести борьбу с целями на больших дальностях и высотах, а также в условиях сложной помеховой обстановки. Он добавил, что бригада несет боевое дежурство круглосуточно и действует в составе единой системы ПВО, получая целеуказание от вышестоящих пунктов управления и средств разведки.

Ранее, 13 апреля 2025 года, Минобороны РФ впервые сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет F-16 воздушных сил Украины. Тогда ведомство не раскрывало деталей района и условий поражения цели, указав лишь, что истребитель был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции. Новое заявление расчета С-300 стало первым публичным рассказом военнослужащих о таком эпизоде с подробностями боевой работы.

