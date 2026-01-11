Расчет С-300 поразил истребитель F-16 ВСУ двумя ракетами

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков в том же сюжете заявил, что российские системы ПВО демонстрируют преимущества над западными комплексами. По его словам, стоящий на вооружении соединения С-300В4 обеспечивает многоуровневое прикрытие войск и населенных пунктов, поражая как аэродинамические цели, включая самолеты, так и высокоточное оружие. Жирков подчеркнул, что личный состав специально готовят к противодействию авиации и ракетным средствам НАТО, а сами комплексы создаются с расчетом на развитие средств воздушного нападения.