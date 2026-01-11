Украинского блогера задержали за поездку в метро Москвы в водолазном костюме

Украинский блогер решил проехаться в московском метро в водолазном костюме и ластах, чтобы сделать эффектный контент для раскрутки своего блога. Его личность и местонахождение оперативно установили. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на осведомленный источник.
— Мужчину в ластах и странном костюме пассажиры заметили в одном из поездов и обратились в службу безопасности подземки. Сейчас устанавливается, есть ли в действиях инфлюенсера состав административного правонарушения, — говорится в материале.
Москвича арестовали после инцидента в метро, где он случайно разбил плафон освещения и выругался матом. Все произошло еще вечером 12 декабря, но получило огласку уже после Нового года.
Ранее молодой человек попался правоохранителям, когда вместе с другом проник в служебный тоннель на станции «Белорусская». В отношении москвича и его приятеля составили административные протоколы.