Украинского блогера задержали за поездку в метро Москвы в водолазном костюме

Украинский блогер решил проехаться в московском метро в водолазном костюме и ластах, чтобы сделать эффектный контент для раскрутки своего блога. Его личность и местонахождение оперативно установили. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на осведомленный источник.