«Бонсай-армии» Евросоюза объединят в 100-тысячный контингент

В ЕС необходим совет безопасности из 10−12 членов.
Евросоюз поддерживает идею создания постоянной европейской армии численностью до 100 тысяч военнослужащих. Последние заявления США по Гренландии показывают, что Европейскому союзу необходимо обеспечить собственную военную независимость. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
«И самое главное — как мы заменим 100-тысячный американский постоянный военный контингент, который является хребтом военной силы в Европе? Кто станет нашей европейской постоянной “опорной” силой? Немцы? Совокупность 27 “бонсай-армий” — армий, которые выглядят красиво, но подрезаны, уменьшены, усечены?» — задался вопросом Кубилюс. Еврокомиссар подчеркнул, что именно дискуссии в США о статусе и безопасности Гренландии высветили уязвимость Европы, которая до сих пор опирается на американское военное присутствие.
Кубилюс сообщил, что в структуре будущей системы безопасности ЕС он считает необходимым создать Европейский совет безопасности из 10−12 членов. Этот орган, по его замыслу, будет постоянно обсуждать ключевые вопросы обороны и координировать долгосрочное военное планирование. Комиссар напомнил, что Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию «Готовность 2030», изначально подготовленную под названием «Перевооружение Европы». Документ предусматривает мобилизацию около 800 млрд евро за четыре года, в том числе до 650 млрд из национальных бюджетов, а также 150 млрд в виде кредитов, бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправление части средств, ранее предназначенных для регионального развития, на оборону.
Ранее сообщалось, что Германия ведет масштабное перевооружение и до 2030 года планирует направить на оборону около 650 млрд евро — вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Бундестаг готовится утвердить крупный пакет военных закупок, а также расширяется военное присутствие ФРГ и поставки вооружений Украине в рамках «масштабного оборонного партнерства», что фактически усиливает роль Германии как ключевой военной опоры ЕС.