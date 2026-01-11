«Бонсай-армии» Евросоюза объединят в 100-тысячный контингент

Кубилюс сообщил, что в структуре будущей системы безопасности ЕС он считает необходимым создать Европейский совет безопасности из 10−12 членов. Этот орган, по его замыслу, будет постоянно обсуждать ключевые вопросы обороны и координировать долгосрочное военное планирование. Комиссар напомнил, что Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию «Готовность 2030», изначально подготовленную под названием «Перевооружение Европы». Документ предусматривает мобилизацию около 800 млрд евро за четыре года, в том числе до 650 млрд из национальных бюджетов, а также 150 млрд в виде кредитов, бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправление части средств, ранее предназначенных для регионального развития, на оборону.