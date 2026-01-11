В Ленинградской области загорелся торговый павильон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС.
Пожар произошел в городе Кудрово.
«Произошло возгорание отдельно стоящего торгового павильона размером 8 на 20 метров. Оперативно эвакуировано шесть сотрудников, находившихся в помещениях. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте проводятся работы по разбору конструкций и проливке.
По информации прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара.
«Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», — сообщает ведомство.