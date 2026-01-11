Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области загорелся торговый павильон

В городе Кудрово Ленинградской области загорелся строящийся торговый павильон.

Источник: fotolia.com

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС.

Пожар произошел в городе Кудрово.

«Произошло возгорание отдельно стоящего торгового павильона размером 8 на 20 метров. Оперативно эвакуировано шесть сотрудников, находившихся в помещениях. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте проводятся работы по разбору конструкций и проливке.

По информации прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара.

«Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», — сообщает ведомство.