В Ленинградской области загорелся торговый павильон

«Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», — сообщает ведомство.