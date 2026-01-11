Ищут вертолеты и БПЛА: на Кипре исчез известный бизнесмен из РФ Баумгертнер

Власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который ушел из своего дома 7 января и перестал выходить на связь.
Баумгертнер — известный российский топ-менеджер. Он входил в список 25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний по версии Forbes (занимал 24-е место).
Что известно об исчезновении?
Баумгертнер покинул свой дом в провинции Лимасол 7 января, с тех пор его местонахождение неизвестно. Известно, что последний сигнал мобильного телефона бизнесмена был зафиксирован в гористом прибрежном районе деревни Писсури, которая находится между городами Лимасол и Пафос.
Деревня Писсури расположена на южном берегу Кипра, примерно в 30 километрах от Пафоса и Лимасола. Населенный пункт разделен на части. Первая, Pissouri Village, представляет собой традиционную деревня с домами местных жителей, вторая, Pissouri Bay, — это прибрежная зона с отелями, виллами и ресторанами.
Как идут поиски?
Официальное сообщение управления уголовного розыска провинции Лимасол об исчезновении Баумгертнера появилось в воскресенье 11 января в соцсети Х*. Сообщалось, что управление уголовного розыска провинции начало поисковую операцию. Правоохранители опубликовали ориентировку с фотографиями и описанием 56-летнего Баумгертнера. В частности, сообщается, что рост Баумгертнера составляет около 1 м 90 см, у него худощавое телосложение, седые волосы. В день исчезновения был одет в черную футболку и черные короткие брюки или шорты. В полиции попросили граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в его розыске.
Место, где был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона, оцепили.
По данным местных СМИ, в поисках бизнесмена задействованы подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники.
Известно, что вечером 11 января поиски Баумгертнера были временно приостановлены из-за проливных дождей и шторма, операцию планируют возобновить утром 12 января.
Посольство России на Кипре подтвердило, что находится в контакте с местными правоохранительными органами и держит ситуацию на контроле.
Кто такой Баумгертнер?
Российский предприниматель Владислав Баумгертнер родился 21 января 1972 года в Свердловске (сейчас город называется Екатеринбург). С 2003 по 2013 годы он был коммерческим директором компании по производству удобрений «Уралкалия», а затем стал ее гендиректором.
В 2013 году Баумгертнера арестовали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2013 года его передали России, а затем дело бизнесмена прекратили за отсутствием состава преступления.
В 2014 году Баумгертнер возглавил компанию Global Ports, которая является одним из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России. С 2017 по 2021 год он занимал пост гендиректора швейцарской компании Alevo, специализировавшейся на разработке систем хранения энергии.
