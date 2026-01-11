Ищут вертолеты и БПЛА: на Кипре исчез известный бизнесмен из РФ Баумгертнер

Официальное сообщение управления уголовного розыска провинции Лимасол об исчезновении Баумгертнера появилось в воскресенье 11 января в соцсети Х*. Сообщалось, что управление уголовного розыска провинции начало поисковую операцию. Правоохранители опубликовали ориентировку с фотографиями и описанием 56-летнего Баумгертнера. В частности, сообщается, что рост Баумгертнера составляет около 1 м 90 см, у него худощавое телосложение, седые волосы. В день исчезновения был одет в черную футболку и черные короткие брюки или шорты. В полиции попросили граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в его розыске.