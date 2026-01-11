В Ейске осквернили Доску Почёта с фотографиями ветеранов и Героев России

Инцидент произошёл в январе текущего года. Неизвестные облили неустановленной жидкостью три фотографии Героев России. Факт осквернения был выявлен сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, который объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.
Мужчина, повредивший Доску почёта в Ейске, рассказал о произошедшем. Видео © Telegram / 23 МВД.
Депутат Ейского городского Совета Александр Дорошенко назвал произошедшее хулиганством и выразил мнение, что за такие вещи надо наказывать по полной. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции. Инцидент произошёл в районе имени Лазо. Повреждения на надгробии обнаружили местные жители. К расследованию подключился Следственный комитет России, где поставили процессуальную проверку по этому факту на особый контроль в центральном аппарате СК. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.