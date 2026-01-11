В Перми лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на санях

В Перми лошадь протащила ребенка по снегу после того, как он выпал из повозки. Соответствующие кадры появились в Сети.
На кадрах видно, что лошадь пробегает по заснеженной дороге мимо людей, которые катаются на запряженных санях. При этом животное несется с ребенком, зацепившимся за повозку. В ней никого нет.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске лошадь выбежала на проезжую часть и устроила ДТП. Впоследствии животное отловили, а на его владельца составили протокол о нарушении правил дорожного движения.