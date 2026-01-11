Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на санях

В Перми ребенок выпал из повозки во время катания на запряженных санях.

Источник: Аргументы и факты

В Перми лошадь протащила ребенка по снегу после того, как он выпал из повозки. Соответствующие кадры появились в Сети.

На кадрах видно, что лошадь пробегает по заснеженной дороге мимо людей, которые катаются на запряженных санях. При этом животное несется с ребенком, зацепившимся за повозку. В ней никого нет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске лошадь выбежала на проезжую часть и устроила ДТП. Впоследствии животное отловили, а на его владельца составили протокол о нарушении правил дорожного движения.