СМИ: В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника

Россиянка получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, который ворвался в помещение. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщило издание Cairo 24.
— В ходе предварительного расследования правоохранители установили, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в дом в Новом Каире. Он последовал за ними через час и обнаружил, что дверь квартиры открыта, — сказано в статье.
Мужчина вошел в квартиру и увидел, что одна из женщин спит на диване.
— Он обнял ее. Когда она заметила его, то выбежала на балкон и выпрыгнула со второго этажа, получив переломы, — говорится в публикации.
Две другие женщины вызвали полицию, которая вскоре задержала мужчину, ворвавшегося в квартиру.
Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в субботу, 10 января, мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок, гражданство которых не сообщается. По данным МВД, он домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.
