СМИ: В Каире россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника

Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в субботу, 10 января, мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок, гражданство которых не сообщается. По данным МВД, он домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.