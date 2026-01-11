NYT: актера Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми

Американского актера Тимоти Басфилда, известного по сериалам «Закон и порядок», «Западное крыло» и «Тридцать-с-чем-то», обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет New York Times.
«В пятницу судья в Нью-Мексико выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми», — говорится в статье.
По данным издания, речь идет о двух мальчиках, которые снимались в сериале вместе с Басфилдом. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении актера в 2024 году после того, как врач из больницы университета Нью-Мексико сообщил в полицию, что детей, предположительно, склоняли к сексуальным действиям.
Во время допроса мальчики заявили, что Басфилд прикасался к ним неподобающим образом, пишет газета.
Отметим, в 1991 году Басфилд получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале «Тридцать-с-чем-то».
