NYT: актера Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми

По данным издания, речь идет о двух мальчиках, которые снимались в сериале вместе с Басфилдом. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении актера в 2024 году после того, как врач из больницы университета Нью-Мексико сообщил в полицию, что детей, предположительно, склоняли к сексуальным действиям.