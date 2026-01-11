В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

По информации телеканала, взрыв произошел в районе Зейтинбурну на западе города в субботу.
«Полицейские прибыли в жилой комплекс после сообщения о взрыве. Оставленная курьером на ресепшне ЖК коробка с заказом взорвалась, когда ее открыл получатель с инициалами Д. Х. У получателя посылки — ранения глаз и рук, также легкие ранения получили двое охранников, все они госпитализированы», — сообщило СМИ.
Как уточнил телеканал, ЖК был оцеплен, пока следователи проводили проверку. О причинах взрыва и характере взрывного вещества информации пока нет.
Как выяснило РИА Новости, цены на аренду квартир в этом элитном ЖК, окна которого выходят на Мраморное море, стартуют от 80 тысяч лир (почти 1900 долларов) и доходят до 430 тысяч лир (10 тысяч долларов).