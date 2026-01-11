Названа причина смерти женщины в больнице Дербента

Согласно информации, появившейся в дагестанских Telegram-каналах, 28-летняя жительница Дербента в течение недели трижды осматривалась бригадами скорой помощи и лишь при третьем вызове была госпитализирована с симптомами гриппа. Близкие пациентки утверждают, что в инфекционном отделении больницы ей не была оказана своевременная помощь.