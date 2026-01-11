В Стамбуле из-за мощного снегопада отменили занятия в школах и рейсы в аэропортах

По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха снизится на 4−9 градусов и не превысит +6. В городе ожидается северный ветер с порывами до 50−70 км/ч, а в прибрежных районах возможно формирование снежного покрова. Власти приняли решение приостановить учебный процесс на один день.