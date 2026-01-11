В Стамбуле из-за мощного снегопада отменили занятия в школах и рейсы в аэропортах

По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха снизится на 4−9 градусов и не превысит +6. В городе ожидается северный ветер с порывами до 50−70 км/ч, а в прибрежных районах возможно формирование снежного покрова. Власти приняли решение приостановить учебный процесс на один день.
Серьёзные изменения коснулись и авиасообщения. Turkish Airlines отменила 54 рейса из Стамбульского международного аэропорта, AJet — 24 рейса из аэропорта Сабихи Гёкчен, ещё 46 рейсов отменил лоукостер Pegasus. Метеослужбы объявили жёлтый уровень погодной опасности сразу в 54 провинциях страны.
Ранее Life.ru писал, что мощный снегопад проверил на прочность аэропорты Москвы. Несмотря на метель и рекордное количество осадков, столичный авиаузел обслужил более 1,5 тысячи рейсов за сутки. Циклон «Фрэнсис» не остановил работу аэропортов — самолёты взлетали и садились практически каждую минуту.
