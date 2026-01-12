Forbes: танкисты ВС РФ придумали новую тактику

Новая техника используется вместе с артиллерией.
Российские войска в зоне спецоперации начали применять новую тактику использования танков, нацеленную на быстрый прорыв обороны противника. Об этом сообщает журнал Forbes.
«Новая тактика отражает меняющуюся динамику поля боя, где массированные бронетанковые атаки больше невозможны. Крупные перемещения быстро обнаруживаются разведывательным дронами и впоследствии нацеливаются», — заявляет источник Forbes.
По данным издания, в рамках этой тактики танки концентрируют на узких участках фронта и действуют совместно с механизированной пехотой. Такая ударная группа должна быстро подавлять очаги сопротивления и занимать ключевые позиции, после чего к захваченной территории подтягивается артиллерия и усиливает закрепление.