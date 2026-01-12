Forbes: танкисты ВС РФ придумали новую тактику

По данным издания, в рамках этой тактики танки концентрируют на узких участках фронта и действуют совместно с механизированной пехотой. Такая ударная группа должна быстро подавлять очаги сопротивления и занимать ключевые позиции, после чего к захваченной территории подтягивается артиллерия и усиливает закрепление.