Местные власти рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ на Воронеж

Погибшая при ночном ударе украинских беспилотников по Воронежу была учительницей. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в городской администрации.

— Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года она работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже, — сказано в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь.

Атака, совершенная ВСУ вечером 10 января на Воронеж, стала одной из самых массированных с начала спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате атаки БПЛА по Воронежу погибла молодая женщина. Как сообщил глава региона, она получила ранения при падении обломков дрона и умерла в реанимации.

По данным СМИ, запуски дронов ВСУ, которыми атаковали Воронеж, могли выполняться из Черниговской области Украины. Количество пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж составило четыре человека. Уточнялось, что состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

