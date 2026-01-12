Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за новогодние каникулы

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января установили контроль над шестью населенными пунктами. Такие данные следуют из подсчетов СМИ, выполненных на основе официальных сводок Министерства обороны РФ.

ВС России продолжили наступать в зоне СВО.

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января установили контроль над шестью населенными пунктами. Такие данные следуют из подсчетов СМИ, выполненных на основе официальных сводок Министерства обороны РФ.

В Запорожской области подразделения группировок «Восток» и «Днепр» заняли два населенных пункта — Зеленое и Белогорье, передает ТАСС. Кроме того, под контроль российских сил перешло по одному населенному пункту в каждой из следующих регионов: в Сумской области — Грабовское (группировка «Север»), в Харьковской области — Подолы (группировка «Запад»), в Днепропетровской области — Братское (группировка «Восток»), а также в Донецкой Народной Республике — Бондарное (Южная группировка).

Ранее, 29 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что за год российские войска освободили 334 населенных пункта, а под их контроль перешла территория площадью более 6,6 тыс. кв. км. Министр обороны РФ Андрей Белоусов тогда отметил, что декабрь стал месяцем с самыми высокими темпами продвижения российских войск за весь год.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше