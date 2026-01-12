ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за новогодние каникулы

ВС России продолжили наступать в зоне СВО.
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января установили контроль над шестью населенными пунктами. Такие данные следуют из подсчетов СМИ, выполненных на основе официальных сводок Министерства обороны РФ.
В Запорожской области подразделения группировок «Восток» и «Днепр» заняли два населенных пункта — Зеленое и Белогорье, передает ТАСС. Кроме того, под контроль российских сил перешло по одному населенному пункту в каждой из следующих регионов: в Сумской области — Грабовское (группировка «Север»), в Харьковской области — Подолы (группировка «Запад»), в Днепропетровской области — Братское (группировка «Восток»), а также в Донецкой Народной Республике — Бондарное (Южная группировка).
Ранее, 29 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что за год российские войска освободили 334 населенных пункта, а под их контроль перешла территория площадью более 6,6 тыс. кв. км. Министр обороны РФ Андрей Белоусов тогда отметил, что декабрь стал месяцем с самыми высокими темпами продвижения российских войск за весь год.