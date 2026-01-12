ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за новогодние каникулы

В Запорожской области подразделения группировок «Восток» и «Днепр» заняли два населенных пункта — Зеленое и Белогорье, передает ТАСС. Кроме того, под контроль российских сил перешло по одному населенному пункту в каждой из следующих регионов: в Сумской области — Грабовское (группировка «Север»), в Харьковской области — Подолы (группировка «Запад»), в Днепропетровской области — Братское (группировка «Восток»), а также в Донецкой Народной Республике — Бондарное (Южная группировка).