NYP: Пентагон запретил отправлять секс-игрушки военным США

По данным издания, посылку с запрещенными на объекте предметами выявили при проверке военной почты. В официальном письме, с которым ознакомилась редакция NYP, представители Минобороны США указали, что правила военных баз в Бахрейне запрещают хранение и пересылку подобной продукции. Ведомство потребовало от магазина убрать военную базу из списка доступных адресов доставки и предупредить клиентов о действующих запретах.