NYP: Пентагон запретил отправлять секс-игрушки военным США

Интимные изделия оказались запрещены в стране дислокации армии США.
Пентагон потребовал от интернет-магазина из Торонто прекратить отправку секс-игрушек военнослужащим США на базу ВМС в Бахрейне. Якобы подобные изделия запрещены по законам страны дислокации американского контингента. Об этом пишет New York Post со ссылкой на жалобу, направленную Министерством обороны США поставщику.
«[Владелица секс-шопа] Беннетт сказала, что не знала, что секс-игрушки будут отправлены [на базу американцев] в Бахрейн. Кто-то переслал две посылки военнослужащим ВМС США, дислоцированным в этой стране», — пишет New York Post.
По данным издания, посылку с запрещенными на объекте предметами выявили при проверке военной почты. В официальном письме, с которым ознакомилась редакция NYP, представители Минобороны США указали, что правила военных баз в Бахрейне запрещают хранение и пересылку подобной продукции. Ведомство потребовало от магазина убрать военную базу из списка доступных адресов доставки и предупредить клиентов о действующих запретах.
По информации New York Post, партия секс-игрушек была оформлена как обычная потребительская посылка, однако привлекла внимание сотрудников служб контроля из-за описания содержимого. В Пентагоне, по данным газеты, напомнили, что американские военные объекты за рубежом действуют по местным законам и внутренним инструкциям, которые жестко регламентируют ввоз личных вещей, в том числе интимного характера.