В Иране убит глава полиции по борьбе с наркотиками в городе Мешхед

Глава полицейского управления по борьбе с наркотиками в иранском городе Мешхед Джавад Кешаварз погиб в результате нападения вооружённых боевиков. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, назвав нападавших террористами.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на американских правозащитников, с начала протестов в Иране погибли не менее 466 человек.

Иранские власти официально не комментируют эти цифры, но публиковали данные о гибели как минимум 20 силовиков. Государственные СМИ, такие как агентство Tasnim, сообщают о значительном числе жертв, называя участников беспорядков «террористами».

Ранее сообщалось, что Трамп во вторник проведет брифинг по ситуации в Иране.

