Минздрав Дагестана назвали причину смерти женщины в больнице Дербента

Тяжелое течение пневмонии стало причиной смерти женщины в центральной городской больнице Дербента, будет организована экспертная проверка случая смерти пациентки. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
В следственном управлении СК России по региону передали, что организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в больнице Дербента. Родственники умершей заявили, что она скончалась из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Проверку проводит и прокуратура республики.
— Минздравом Дагестана будет организована экспертная проверка случая смерти пациентки с тяжелым течением пневмонии в Дербентской ЦГБ, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Медицинская документация всех этапов оказания помощи женщине будет пошагово проанализирована с привлечением ведущих специалистов ведомства, добавили в Минздраве.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую в течение недели три раза осматривали бригады скорой помощи, и только на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Женщину доставили в инфекционное отделение, где, как считают близкие, ей не оказали своевременную помощь.
