Минздрав Дагестана назвали причину смерти женщины в больнице Дербента

Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось о смерти 28-летней жительницы Дербента, которую в течение недели три раза осматривали бригады скорой помощи, и только на третий раз ее госпитализировали с симптомами гриппа. Женщину доставили в инфекционное отделение, где, как считают близкие, ей не оказали своевременную помощь.