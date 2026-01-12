В Иране объявили траур по погибшим во время протестов

Протесты затронули десятки городов в большинстве провинций, а также звучали утверждения о захвате демонстрантами отдельных населённых пунктов и разрушениях, включая поджог религиозного объекта в деревне Банхалан. Иранские власти при этом называли участников погромов террористами и обвиняли США и Израиль в попытке дестабилизации. На этом фоне в медиа также упоминались заявления Дональда Трампа о поддержке протестующих и жёсткой риторике в адрес Тегерана.