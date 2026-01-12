В Иране объявили траур по погибшим во время протестов

В сообщении говорится, что траур объявлен «в память о мучениках», погибших в ходе «национального сопротивления США и сионистскому режиму». К слову, в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана могли погибнуть не менее 217 человек.
Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране начались массовые волнения на фоне резкого падения риала, скачков валютного курса и роста цен. Изначально люди выходили с экономическими требованиями, но очень быстро протесты перешли в жёсткие столкновения с силовиками и приобрели политический оттенок.
Позже начались эпизоды насилия и вооружённые инциденты, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов. Наибольшая эскалация пришлась на 8 января — после публичного призыва Резы Пехлеви. В этот период СМИ сообщали о поджогах мечетей, банков и спецтехники, а также о массовых беспорядках в разных регионах страны.
Протесты затронули десятки городов в большинстве провинций, а также звучали утверждения о захвате демонстрантами отдельных населённых пунктов и разрушениях, включая поджог религиозного объекта в деревне Банхалан. Иранские власти при этом называли участников погромов террористами и обвиняли США и Израиль в попытке дестабилизации. На этом фоне в медиа также упоминались заявления Дональда Трампа о поддержке протестующих и жёсткой риторике в адрес Тегерана.
