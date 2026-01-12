Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара «Орешником», утверждает британский таблоид The Sun.

«Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) “чуть не попал в беду” под Львовом, когда была выпущена ракета “Орешник”», — говорится в публикации.

Сам министр пожаловался, что его поезд сделал экстренную остановку по дороге в Киев из-за ракетной опасности.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — заявил он.

Хили направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые еще находятся в процессе разработки.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше