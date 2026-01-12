СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником»

«Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) “чуть не попал в беду” под Львовом, когда была выпущена ракета “Орешник”», — говорится в публикации.
Сам министр пожаловался, что его поезд сделал экстренную остановку по дороге в Киев из-за ракетной опасности.
«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — заявил он.
Хили направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые еще находятся в процессе разработки.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.