В Мурманской области на нефтебазе произошел разлив 80 тонн бензина

«Вечером 11 января 2026 года в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о разливе нефтепродуктов в городе Оленегорске. По адресу: Промышленный проезд, д. 11, на территории нефтебазы, произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95», — говорится в сообщении.