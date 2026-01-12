Задержаны мошенники, обманувшие более 400 покупателей авто из Японии

Подозреваемые размещали в интернете заманчивые объявления о поставке машин по заниженным ценам, организовывали филиалы во Владивостоке и Находке для заключения дистанционных договоров и требовали внесения предоплаты на счета подставных лиц. В случае отказа клиентов от сделки деньги им не возвращались. Пострадавшие, получая транспортные средства, часто обнаруживали несоответствие заявленных параметров или отсутствие документов, но были вынуждены соглашаться, чтобы не потерять и деньги, и автомобиль.