В Крыму нашли мертвой 17-летнюю девушку после встречи с парнем с «Дайвинчика»

Источник издания рассказал, что в убийстве подозревают 21-летнего Дмитрия П. Он живет в соседней деревне. Парень предложил студентке покататься на своем автомобиле. По основной версии, во время свидания между молодыми людьми произошла ссора, молодой человек задушил девушку и попытался избавиться от трупа. Тело обнаружили недалеко от деревни, где живет задержанный, говорится в статье.