В Крыму нашли мертвой 17-летнюю девушку после встречи с парнем с «Дайвинчика»

В Джанкойском районе Республики Крым задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки местного техникума. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила «Российская газета», ссылаясь на источник.
С молодым человеком девушка познакомилась на сервисе для знакомств «Дайвинчик». После первого свидания она пропала, позже ее нашли мертвой.
Источник издания рассказал, что в убийстве подозревают 21-летнего Дмитрия П. Он живет в соседней деревне. Парень предложил студентке покататься на своем автомобиле. По основной версии, во время свидания между молодыми людьми произошла ссора, молодой человек задушил девушку и попытался избавиться от трупа. Тело обнаружили недалеко от деревни, где живет задержанный, говорится в статье.
По информации Telegram-канала «Mash на волне», студентка перестала выходить на связь 4 января. Ее тело нашли у соседнего села обгоревшим.
Обстоятельства преступления и исчезновения девушки уточняются. Официальных комментариев по поводу убийства пока не поступало.
