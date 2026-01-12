Ребенок получил травмы во время катания на снегокате в Приморском крае

Надзорные органы взяли на особый контроль ситуацию в Приморье, где восьмилетний ребенок серьезно пострадал во время зимней забавы. Инцидент произошел в Дальнегорске, где мужчина, управляя внедорожником Suzuki Escudo, решил покатать мальчика на снегокате, буксируя его за машиной по лесной дороге. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".