На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело заведено на 50-летнюю жительницу Приморского края за разбитое стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю «скорой», а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она повела себя агрессивно.
«Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию, повредив стекло водительской двери спецавтомобиля… Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, расследование в настоящий момент продолжается.