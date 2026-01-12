Ричмонд
Обледенение и атаки БПЛА оставили 47 тыс. жителей Запорожской области без света

В Запорожской области из-за обледенения линий электропередачи 47 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение. Кроме погодных причин, на линии в Васильевском муниципальном округе зафиксированы атаки украинских беспилотников, что также осложнило работу энергетиков, уточнил глава Запорожья.

Ранее Life.ru писал, что в Каменке-Днепровской в Запорожской области произошла утечка газа после удара украинских боевиков. Газопровод был повреждён, без газоснабжения остались 49 абонентов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

