Обледенение и атаки БПЛА оставили 47 тыс. жителей Запорожской области без света

Аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение. Кроме погодных причин, на линии в Васильевском муниципальном округе зафиксированы атаки украинских беспилотников, что также осложнило работу энергетиков, уточнил глава Запорожья.
Ранее Life.ru писал, что в Каменке-Днепровской в Запорожской области произошла утечка газа после удара украинских боевиков. Газопровод был повреждён, без газоснабжения остались 49 абонентов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше