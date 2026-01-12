Один человек погиб при столкновении легковушки с автобусом в подмосковном Клину

— В 17:15 на 527-м километре автодороги А-108 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Opel, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки «Лиаз». В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте, водитель и еще два пассажира госпитализированы с телесными повреждениями, — сказано в Telegram-канале ведомства.