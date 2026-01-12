Один человек погиб при столкновении легковушки с автобусом в подмосковном Клину

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом в подмосковном Клину. Пассажир иномарки погиб, водителя и еще двух пассажиров госпитализировали. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МВД России.
— В 17:15 на 527-м километре автодороги А-108 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Opel, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки «Лиаз». В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте, водитель и еще два пассажира госпитализированы с телесными повреждениями, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В этот же день ДТП произошло на внешней стороне 35-го километра МКАД в районе съезда № 33. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, пострадали два человека. Их состояние оценивается как стабильное.