Shot: Москвичка частично оглохла после удара бутылкой в ресторане на Бали

Москвичке понадобилась помощь врачей на Бали после конфликта в ресторане. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился в округе Бадунг. Девушка по имени Карина отдыхала в ресторане с подругами. За соседним столиком сидела компания мужчин и одна женщина, никто из них с девушкой не контактировал.

— Когда Карина с подружками отправились на выход, та самая женщина с соседнего столика внезапно швырнула ей в голову стеклянную бутылку. От удара девушка потеряла сознание, — сказано в публикации.

Когда медики приехали на место происшествия, женщина и один из ее спутников уже скрылись. Москвичке диагностировали травмы на лбу и губе. Медики зашили раны.

— По словам пострадавшей, у нее до сих пор сильно болит голова и не слышит правое ухо, — говорится в посте.

После инцидента она обратилась в местную полицию. По словам Карины, предположительно, ее обидчица родилась на Алтае, но на данный момент проживает на Бали.

Россиянка получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, который ворвался в помещение. Об этом 11 января сообщило издание Cairo 24.