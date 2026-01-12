Sun: Глава Минобороны Британии чуть не попал под удар «Орешника»

«Источник сообщил, что он (Джон Хили — прим. ред. URA.RU) “чуть не попал в беду” под Львовом, когда была выпущена ракета “Орешник”», — говорится в публикации. По информации Sun, речь идет о пролете ракеты в непосредственной близости от маршрута следования поезда, на котором британская делегация направлялась в столицу Украины.