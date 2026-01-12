Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: Глава Минобороны Британии чуть не попал под удар «Орешника»

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара ракеты «Орешник» под Львовом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Хили был в поезде недалеко от места удара «Орешника».

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара ракеты «Орешник» под Львовом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

«Источник сообщил, что он (Джон Хили — прим. ред. URA.RU) “чуть не попал в беду” под Львовом, когда была выпущена ракета “Орешник”», — говорится в публикации. По информации Sun, речь идет о пролете ракеты в непосредственной близости от маршрута следования поезда, на котором британская делегация направлялась в столицу Украины.

Сам Джон Хили подтвердил, что его состав был вынужден экстренно остановиться из ‑за ракетной угрозы. Министр заявил, что движение поезда прервали после объявления воздушной тревоги в регионе. «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — заявил Хили.

Визит Хили в Киев связан с обсуждением передачи Украине новых баллистических ракет большой дальности Nightfall. Эти боеприпасы еще находятся в процессе разработки, однако Лондон, по данным издания, рассматривает возможность их последующей поставки Киеву после завершения испытаний и принятия на вооружение.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше