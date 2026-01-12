Sun: Глава Минобороны Британии чуть не попал под удар «Орешника»

Хили был в поезде недалеко от места удара «Орешника».
Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара ракеты «Орешник» под Львовом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.
«Источник сообщил, что он (Джон Хили — прим. ред. URA.RU) “чуть не попал в беду” под Львовом, когда была выпущена ракета “Орешник”», — говорится в публикации. По информации Sun, речь идет о пролете ракеты в непосредственной близости от маршрута следования поезда, на котором британская делегация направлялась в столицу Украины.
Сам Джон Хили подтвердил, что его состав был вынужден экстренно остановиться из ‑за ракетной угрозы. Министр заявил, что движение поезда прервали после объявления воздушной тревоги в регионе. «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — заявил Хили.
Визит Хили в Киев связан с обсуждением передачи Украине новых баллистических ракет большой дальности Nightfall. Эти боеприпасы еще находятся в процессе разработки, однако Лондон, по данным издания, рассматривает возможность их последующей поставки Киеву после завершения испытаний и принятия на вооружение.