В Иране убит генерал, возглавлявший подразделение полиции по борьбе с наркотиками

Параллельно продолжают появляться разные оценки числа жертв протестов. Агентство Reuters со ссылкой на правозащитников, базирующихся в США, утверждает, что с начала выступлений в стране могли погибнуть не менее 466 человек. Официальный Тегеран эти цифры пока не комментировал, при этом публиковал данные о погибших силовиках — их не менее 20.