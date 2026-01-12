Ричмонд
В Иране убит генерал, возглавлявший подразделение полиции по борьбе с наркотиками

В иранском Мешхеде погиб руководитель городского полицейского управления по борьбе с наркотиками Джавад Кешаварз. IRIB сообщает, что его застрелили вооружённые бунтовщики.

Источник: Life.ru

Параллельно продолжают появляться разные оценки числа жертв протестов. Агентство Reuters со ссылкой на правозащитников, базирующихся в США, утверждает, что с начала выступлений в стране могли погибнуть не менее 466 человек. Официальный Тегеран эти цифры пока не комментировал, при этом публиковал данные о погибших силовиках — их не менее 20.

Между тем в Иране ввели трёхдневный траур после сообщений о гибели людей на фоне протестов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.