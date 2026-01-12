В Иркутске пьяный водитель устроил массовое ДТП

В субботу днём на улице Байкальской в Иркутске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По предварительным данным Госавтоинспекции, виновник аварии был пьян. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.