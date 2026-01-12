В Иркутске пьяный водитель устроил массовое ДТП

ДТП случилось около 14:00 в районе дома № 186 на Байкальской улице. Как установили сотрудники ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимися перед ним транспортными средствами, спровоцировав цепную аварию.
Последующее освидетельствование показало наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителя иномарки. К счастью, несмотря на масштаб инцидента, в результате столкновения никто не пострадал.
В отношении подозреваемого возбуждено административное дело. Ему грозит крупный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
ГИБДД Иркутска напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из самых грубых нарушений ПДД и создает прямую угрозу для жизни и здоровья людей.