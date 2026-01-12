Ричмонд
На пляже в Эквадоре вывесили пять человеческих голов с устрашающим посланием

На пляже в Эквадоре обнаружили страшную находку в виде человеческих останков.

Источник: Комсомольская правда

Пять отрубленных человеческих голов были обнаружены на одном из пляжей Эквадора. Рядом с ними находилась деревянная табличка с угрожающим посланием. Об этом информируют местные СМИ.

«Деревня принадлежит нам. Продолжайте грабить рыбаков и проводить “вакцинацию”», — написано на деревянной табличке.

Уточняется, что жертвами стали пятеро мужчин 20−34 лет. По предварительной версии, их убили в открытом море, куда они вышли на лодке в начале недели и где были перехвачены преступниками.

В Эквадоре существует криминальный термин «вакцина». Он обозначает систематическое вымогательство денег бандами у граждан и представителей бизнеса.

Туристический городок Пуэрто-Лопес, славящийся наблюдением за китами, страдает от вооруженных столкновений между бандами.

