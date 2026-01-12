На пляже в Эквадоре вывесили пять человеческих голов с устрашающим посланием

Пять отрубленных человеческих голов были обнаружены на одном из пляжей Эквадора. Рядом с ними находилась деревянная табличка с угрожающим посланием. Об этом информируют местные СМИ.
«Деревня принадлежит нам. Продолжайте грабить рыбаков и проводить “вакцинацию”», — написано на деревянной табличке.
Уточняется, что жертвами стали пятеро мужчин 20−34 лет. По предварительной версии, их убили в открытом море, куда они вышли на лодке в начале недели и где были перехвачены преступниками.
В Эквадоре существует криминальный термин «вакцина». Он обозначает систематическое вымогательство денег бандами у граждан и представителей бизнеса.
Туристический городок Пуэрто-Лопес, славящийся наблюдением за китами, страдает от вооруженных столкновений между бандами.
