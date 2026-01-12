Ричмонд
«Сильный ветер унес от берега»: обычное погружение едва не обернулось трагедией для пожилого аквалангиста

В Листвянке спасли тонувшего 70-летнего дайвера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В минувшие выходные в поселке Листвянка обычное погружение едва не обернулось трагедией для пожилого аквалангиста. 70-летний мужчина, экипированный в снаряжение, завершил свое погружение, но столкнулся с непредвиденным препятствием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МЧС России, поднявшийся сильный ветер начал уносить его от берега.

— За этим наблюдали случайные прохожие. Заметив, что человек в гидрокостюме не может справиться с течением и отдаляется всё дальше, они вызвали экстренные службы, — уточнили в ведомстве.

Спасатели обнаружили сибиряка. Его подняли двое человек и дотащили до берега. Жизни аквалангиста ничего не угрожает.

