«Сильный ветер унес от берега»: обычное погружение едва не обернулось трагедией для пожилого аквалангиста

В минувшие выходные в поселке Листвянка обычное погружение едва не обернулось трагедией для пожилого аквалангиста. 70-летний мужчина, экипированный в снаряжение, завершил свое погружение, но столкнулся с непредвиденным препятствием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МЧС России, поднявшийся сильный ветер начал уносить его от берега.
— За этим наблюдали случайные прохожие. Заметив, что человек в гидрокостюме не может справиться с течением и отдаляется всё дальше, они вызвали экстренные службы, — уточнили в ведомстве.
Спасатели обнаружили сибиряка. Его подняли двое человек и дотащили до берега. Жизни аквалангиста ничего не угрожает.
