Студент из Индии заявил о нападении на рынке в Шымкенте

Студент из Индии рассказал о том, что на него напали на рынке в Шымкенте. В полиции города прокомментировали данный инцидент передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Информация о нападении на иностранца появилась в паблике Jagdai в Instagram. Парень заявил, что он снимал видео и танцевал, когда к нему подошли двое неизвестных, толкнули, выбили телефон и попытались забрать сумку. «После этого как я могу советовать своим соотечественникам приезжать в эту страну учиться? Это настоящее унижение», — цитирует слова студента автор публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в пресс-службу ДП Шымкента. В ведомстве сообщили, что 10 января на одном из рынков города Шымкента произошел конфликт между иностранным гражданином и работниками охраны.

«В ходе проверки установлено, что указанный гражданин осуществлял видеосъемку для размещения в социальных сетях, при этом включив громкую музыку и снимая продавцов без их согласия, чем создал неудобства участникам торговли. Ввиду языкового барьера замечания со стороны продавцов были восприняты не сразу», — пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что ряд продавцов попросил прекратить видеозапись и убавить громкость, после чего обратились за помощью к охране рынка. В дальнейшем между сторонами произошел словесный конфликт, переросший в нарушение общественного порядка, подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что по данному факту правонарушители были задержаны и доставлены в органы полиции. В отношении них возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

Также со всеми участниками инцидента была проведена профилактическая беседа, в том числе разъяснены требования законодательства о недопустимости съемки без согласия и нарушения общественного порядка.

«Полиция призывает граждан соблюдать требования законодательства, уважительно относиться друг к другу, а при возникновении конфликтных ситуаций — решать их исключительно в правовом поле», — обратились в ДП Шымкента.