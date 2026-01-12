Студент из Индии заявил о нападении на рынке в Шымкенте

Информация о нападении на иностранца появилась в паблике Jagdai в Instagram. Парень заявил, что он снимал видео и танцевал, когда к нему подошли двое неизвестных, толкнули, выбили телефон и попытались забрать сумку. «После этого как я могу советовать своим соотечественникам приезжать в эту страну учиться? Это настоящее унижение», — цитирует слова студента автор публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в пресс-службу ДП Шымкента. В ведомстве сообщили, что 10 января на одном из рынков города Шымкента произошел конфликт между иностранным гражданином и работниками охраны.
«В ходе проверки установлено, что указанный гражданин осуществлял видеосъемку для размещения в социальных сетях, при этом включив громкую музыку и снимая продавцов без их согласия, чем создал неудобства участникам торговли. Ввиду языкового барьера замечания со стороны продавцов были восприняты не сразу», — пояснили в пресс-службе.
Сообщается, что ряд продавцов попросил прекратить видеозапись и убавить громкость, после чего обратились за помощью к охране рынка. В дальнейшем между сторонами произошел словесный конфликт, переросший в нарушение общественного порядка, подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что по данному факту правонарушители были задержаны и доставлены в органы полиции. В отношении них возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
Также со всеми участниками инцидента была проведена профилактическая беседа, в том числе разъяснены требования законодательства о недопустимости съемки без согласия и нарушения общественного порядка.
«Полиция призывает граждан соблюдать требования законодательства, уважительно относиться друг к другу, а при возникновении конфликтных ситуаций — решать их исключительно в правовом поле», — обратились в ДП Шымкента.