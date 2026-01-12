Студент из Индии заявил о нападении на рынке в Шымкенте

Информация о нападении на иностранца появилась в паблике Jagdai в Instagram. Парень заявил, что он снимал видео и танцевал, когда к нему подошли двое неизвестных, толкнули, выбили телефон и попытались забрать сумку. «После этого как я могу советовать своим соотечественникам приезжать в эту страну учиться? Это настоящее унижение», — цитирует слова студента автор публикации.