Девушка погибла от ножевых ранений в Шымкенте

В Шымкенте расследуют убийство девушки — она погибла от ножевых ранений. В полиции города сообщили, что под подозрением ее знакомый, передает МИА «Казинформ».

Источник: Getty Images

По информации стражей порядка, преступление произошло на пересечении улиц Утегенова и Толеметова. В связи с этим по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительной информации, подозреваемый ранее был знаком с погибшей. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК в интересах следствия разглашению не подлежит, — заявили в полиции города. Также стражи порядка призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять исключительно официальным источникам.