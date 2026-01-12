Девушка погибла от ножевых ранений в Шымкенте

По информации стражей порядка, преступление произошло на пересечении улиц Утегенова и Толеметова. В связи с этим по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительной информации, подозреваемый ранее был знаком с погибшей. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК в интересах следствия разглашению не подлежит, — заявили в полиции города. Также стражи порядка призвали воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять исключительно официальным источникам.