Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник сообщил, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

ВСУ расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

Говоря о погибших мирных жителях, дипломат отметил, что их количество зачастую зависит от того, насколько интенсивные были бои и как долго они продолжались.

«Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Он добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы, сейчас ведётся работа по подсчёту количества выживших мирных жителей.

Ранее корреспондент RT пообщался с главой фонда «Добрый ангел» Екатериной Мезиновой. Она рассказала о ситуации в освобождённом Селидово.