Мирошник сообщил, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

Говоря о погибших мирных жителях, дипломат отметил, что их количество зачастую зависит от того, насколько интенсивные были бои и как долго они продолжались.
«Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — цитирует Мирошника РИА Новости.
Он добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы, сейчас ведётся работа по подсчёту количества выживших мирных жителей.
Ранее корреспондент RT пообщался с главой фонда «Добрый ангел» Екатериной Мезиновой. Она рассказала о ситуации в освобождённом Селидово.