В Египте гражданка России упала с балкона, убегая от насильника и грабителя

МВД Египта, в свою очередь, распространило информацию о том, что 10 января мужчина попытался совершить ограбление в квартире, где находились три иностранки. При этом их гражданство не уточнялось. В ведомстве отметили, что одна из женщин подверглась домогательствам и, спасаясь, выпрыгнула из окна. Еще одна женщина, по сведениям МВД, была ранена ножницами.