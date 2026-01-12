В Египте гражданка России упала с балкона, убегая от насильника и грабителя

Гражданка России в Египте упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, который проник в помещение, где находилась женщина, сообщил портал Cairo 24.
Это произошло в Новом Каире, который находится возле египетской столицы.
«В ходе предварительного расследования удалось установить, что обвиняемый увидел, как трое гражданок России вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта», — говорится в публикации.
Мужчина проник в квартиру и увидел, что одна из женщин, за которыми он следил, спит на диване. Злоумышленник попытался обнять её. Женщина проснулась и выбежала на балкон, после чего прыгнула со второго этажа.
В результате падения потерпевшая получила переломы. Другие женщины вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали преступника.
МВД Египта, в свою очередь, распространило информацию о том, что 10 января мужчина попытался совершить ограбление в квартире, где находились три иностранки. При этом их гражданство не уточнялось. В ведомстве отметили, что одна из женщин подверглась домогательствам и, спасаясь, выпрыгнула из окна. Еще одна женщина, по сведениям МВД, была ранена ножницами.
Напомним, в декабре в Риме перед входом в метро района Туфелло трое просителей убежища изнасиловали 23-летнюю студентку на тротуаре. Девушка возвращалась домой около полуночи. Злоумышленников объявили в розыск.