В Хабаровском крае под Комсомольском пожар унёс жизни 21 утки

Возгорание в птичнике обошлось без человеческих жертв.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае в селе Новый Мир Комсомольского района произошёл пожар, который обернулся трагедией для местного подворья. По информации МЧС Хабаровского края, возгорание случилось в сарае на улице Лесной, где содержалась птица.

Огонь быстро распространился по помещению: пламя охватило потолок и деревянную перегородку. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. На место незамедлительно прибыли пожарные расчёты — им потребовалось около часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Хорошая новость: в результате происшествия никто из людей не пострадал. Однако для пернатых обитателей сарая итог оказался печальным. Из всего поголовья удалось спасти лишь двух уток — остальные 21 птица погибли.

Сейчас специалисты МЧС проводят расследование, чтобы установить причину возгорания. Обстоятельства происшествия уточняются.