Трамп поделился, зачем США нужна Гренландия

Если Соединенные Штаты не получат Гренландию, этим могут заняться Китай или Россия. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.