Трамп поделился, зачем США нужна Гренландия

По словам президента США, он не допустит, чтобы остров получили РФ или Китай.
Если Соединенные Штаты не получат Гренландию, этим могут заняться Китай или Россия. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.
«Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Я этого не допущу», — сообщил Трамп, слова которого приводит ТАСС.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил, что Вашингтон намерен добиваться включения острова в состав Соединенных Штатов.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ответ заявил, что глубоко возмущен высказываниями нового спецпосланника США, и сообщил о намерении вызвать посла Соединенных Штатов в Копенгагене для дачи разъяснений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости попыток захвата острова и подчеркнули, что рассчитывают на уважение к их единой территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, 4 января опубликовала в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США, с подписью «Скоро» на фоне американской операции в Венесуэле. Впоследствии посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты остаются тесными союзниками. Комментируя данный пост, Нильсен в тот же день заявил, что подобное изображение демонстрирует неуважение, однако подчеркнул, что поводов для паники нет.
Остров до 1953 года имел статус датской колонии. Впоследствии он сохранил принадлежность к Датскому королевству, однако в 2009 году получил широкую автономию, включающую право на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.