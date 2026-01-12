Ричмонд
В США грузовик наехал на толпу протестующих против Ирана

В Лос-Анджелесе в результате инцидента с грузовиком во время акции протеста против властей Ирана пострадали несколько человек.

Как сообщает портал BNO News, водитель арендованного грузовика марки U-Haul проехал сквозь толпу демонстрантов. На видеозаписях видно, как протестующие пытались остановить автомобиль, ударяя по нему руками и флагами, после чего водитель увеличил скорость и проехал через всю площадь, где проходила демонстрация.

Точное количество пострадавших и их состояние в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Иране убит глава полиции по борьбе с наркотиками в городе Мешхед.

