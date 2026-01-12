Житель Хабаровского края хранил на даче калугу на 3,8 млн рублей

В Николаевском районе полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в незаконной добыче биоресурсов, на его даче обнаружены части калуги стоимостью 3,8 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фрагменты калуги — в общей сложности 55 частей — хранились в мешках, металлических и пластиковых емкостях в тамбуре здания. По словам хозяина дачи, он поймал в начале декабря на Амуре 10 экземпляров осетровых рыб, которые отвез к себе и разделал, заготовленную рыбу намеревался употреблять сам.
Также в доме обнаружено более 171 грамма марихуаны.
У подозреваемого изъяты биоресурсы и снегоход, он арестован.
— Возбуждены уголовные дела о незаконных добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее жители Николаевского района незаконно поймали калугу и осетра на 850 тысяч рублей.