Житель Хабаровского края хранил на даче калугу на 3,8 млн рублей

Фрагменты калуги — в общей сложности 55 частей — хранились в мешках, металлических и пластиковых емкостях в тамбуре здания. По словам хозяина дачи, он поймал в начале декабря на Амуре 10 экземпляров осетровых рыб, которые отвез к себе и разделал, заготовленную рыбу намеревался употреблять сам.