Новосибирца отправили в СИЗО за убийство знакомого перед Новым годом

Жителя Новосибирской области отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого перед Новым годом. Под стражей он будет находиться до 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Все произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2025 года. Обвиняемый, находясь в квартире потерпевшего, нанес последнему не менее 10 ударов кухонным ножом в грудь, живот, предплечье и бедро. От полученных травм мужчина скончался.
Преступник после случившегося пытался скрыться. Его объявили в федеральный розыск. Мужчину задержали 3 января 2026 года. В тот же день ему предъявили обвинение, а уже 4 января избрали меру пресечения.