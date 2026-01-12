Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жети Казына, на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание в квартире. «Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков было спасено восемь человек, в том числе три ребенка», — сообщили в МЧС. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Восемь человек спасли во время пожара в пятиэтажке в Атырау
Пожар произошел в пятиэтажке в Атырау минувшим вечером — спасатели вывели из здания восемь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.