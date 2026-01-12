Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек спасли во время пожара в пятиэтажке в Атырау

Пожар произошел в пятиэтажке в Атырау минувшим вечером — спасатели вывели из здания восемь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жети Казына, на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание в квартире. «Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков было спасено восемь человек, в том числе три ребенка», — сообщили в МЧС. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.