Восемь человек спасли во время пожара в пятиэтажке в Атырау

Как уточнили в ведомстве, в микрорайоне Жети Казына, на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание в квартире. «Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков было спасено восемь человек, в том числе три ребенка», — сообщили в МЧС. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.