Трамп заявил, что спас НАТО

По словам Трампа, НАТО бы не существовало, если бы он не был президентом.
Североатлантический альянс был спасен главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил сам американский лидер в ходе разговора с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.
«Я — тот, кто спас НАТО», — сообщил президент США. Запись его разговора с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Вместе с тем он указал на принятые под его нажимом обязательства стран — участниц альянса повысить оборонные расходы. По мнению Трампа, без его пребывания на посту президента НАТО сегодня бы не существовало.
«НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом. [Альянс] возможно, был бы расстроен в случае решения Вашингтона выйти из этого блока», — сказал Трамп.
По его словам, такое решение позволило бы существенно сократить расходы, однако он не уточнил, идет ли речь о возможном уменьшении военных затрат самих США или их союзников по блоку. Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в «хороших отношениях» с альянсом. «Сейчас, если посмотреть на НАТО, у нас очень хорошие отношения», — отметил американский лидер.