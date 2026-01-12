Трамп заявил, что спас НАТО

По его словам, такое решение позволило бы существенно сократить расходы, однако он не уточнил, идет ли речь о возможном уменьшении военных затрат самих США или их союзников по блоку. Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в «хороших отношениях» с альянсом. «Сейчас, если посмотреть на НАТО, у нас очень хорошие отношения», — отметил американский лидер.