Иран призвал Трампа к переговорам

Трамп допустил возможность встречи с иранскими представителями по вопросу ядерной программы.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой возобновить переговоры по своей ядерной программе, и Вашингтон не исключает возможность проведения встречи с иранскими представителями. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться», — сказал Трамп. Его слова приводит Reuters. Одновременно с этим он отметил, что Вашингтон сохраняет взаимодействие с оппозиционными группами в Иране.

Ранее Трамп сообщил, что если бы него президентство, то Североатлантического альянса бы не существовало. При этом американский лидер подчеркнул, что именно он является тем, кто «спас НАТО».

