ВСУ расстреляли в Селидово большое сотни мирных жителей

По его оценке, число жертв среди мирного населения напрямую связано с интенсивностью боевых действий. Он также отметил, что в результате действий со стороны ВСУ значительная часть местных жителей покинула прифронтовые территории. По словам Мирошника, в настоящее время проводится работа по установлению количества оставшихся в живых гражданских лиц.