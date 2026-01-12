По словам Мирошника, ВСУ убили больше сотни гражданских в Селидово.
В Селидово (ДНР) военнослужащие ВСУ расстреляли 130 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.
По его оценке, число жертв среди мирного населения напрямую связано с интенсивностью боевых действий. Он также отметил, что в результате действий со стороны ВСУ значительная часть местных жителей покинула прифронтовые территории. По словам Мирошника, в настоящее время проводится работа по установлению количества оставшихся в живых гражданских лиц.