Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США

РФ стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду.
С января по октябрь 2025 года Россия заняла первое место среди поставщиков гречки в Соединенные Штаты, вытеснив с лидерской позиции Канаду. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости (РИАН) на основе статистики американского ведомства.
«За десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона — у канадцев», — сказано в сообщении. Его приводит РИАН.
По оценкам аналитиков, объем поставок российского зерна в США достиг максимального значения с 2022 года, когда американские импортеры приобрели гречку на сумму 3,3 млн долларов. Таким образом, Россия обошла Канаду и заняла первое место среди экспортеров гречки на американский рынок.
Закупки гречки американцами из других стран существенно ниже. Из Украины США ввезли продукции на 155,3 тысячи долларов, из Китая — на 121,7 тысячи долларов. Пятую позицию среди поставщиков занимает Литва с объемом экспорта в размере 119,7 тысячи долларов.