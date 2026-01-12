BNO: в США грузовик наехал на толпу на демонстрации против властей Ирана

Напомним, 11 января в Иране был объявлен трёхдневный национальный траур по погибшим в результате беспорядков. Акции протеста начались в стране в конце декабря. В них участвовали торговцы, недовольные падением курса риала. После к акциям присоединились студенты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях республики.