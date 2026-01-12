Ричмонд
BNO: в США грузовик наехал на толпу на демонстрации против властей Ирана

В Лос-Анджелесе на акции протеста против властей Ирана грузовик, проезжавший через толпу, сбил несколько человек.

Источник: Аргументы и факты

Грузовой автомобиль совершил наезд на толпу на демонстрации против властей Ирана, которая проходила в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), сообщил портал BNO News.

В результате инцидента пострадали несколько человек.

«По предварительной информации, водитель грузовика U-Haul сбил несколько человек во время акции против властей Ирана в Лос-Анджелесе», — сказано в публикации.

Машина пыталась прорваться сквозь участников собрания. В это время демонстранты начали наносить удары руками и флагами по автомобилю. Спустя некоторе время грузовик ускорился и проехал оставшуюся часть площади, на которой проводилась демонстрация.

Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Напомним, 11 января в Иране был объявлен трёхдневный национальный траур по погибшим в результате беспорядков. Акции протеста начались в стране в конце декабря. В них участвовали торговцы, недовольные падением курса риала. После к акциям присоединились студенты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях республики.

С вечера 8 января на фоне беспорядков и вооруженных провокаций в Иране был ограничен доступ в интернет. Ранее Иранское государственное телевидение также показало кадры, на которых видно, как в городе Керманшах участники беспорядков, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по силовикам.