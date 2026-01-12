Трамп открыто признался, зачем ему Гренландия: в спор за остров вступают Россия, Китай и Германия

Президент США Дональд Трамп вновь озвучил свою главную мотивацию в стремлении установить контроль над Гренландией. Он заявил журналистам, что если Штаты не получат крупнейший остров планеты, то это сделают Россия или Китай. В свою очередь, в Германии предложили Трампу свой вариант защиты острова от потенциальных внешних угроз — направить силы НАТО на территорию. Как сейчас разворачивается ситуация вокруг спора — в материале URA.RU.