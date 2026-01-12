Трамп открыто признался, зачем ему Гренландия: в спор за остров вступают Россия, Китай и Германия

В Германии предложили создать на территории Гренландии программу «Арктический страж» для защиты острова от посягательств.
Президент США Дональд Трамп вновь озвучил свою главную мотивацию в стремлении установить контроль над Гренландией. Он заявил журналистам, что если Штаты не получат крупнейший остров планеты, то это сделают Россия или Китай. В свою очередь, в Германии предложили Трампу свой вариант защиты острова от потенциальных внешних угроз — направить силы НАТО на территорию. Как сейчас разворачивается ситуация вокруг спора — в материале URA.RU.
Агрессия ради защиты: Трамп обозначил свой интерес.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Вашингтона от планов по Гренландии островом могут заинтересоваться Россия или Китай. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета по пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон после выходных в резиденции Мар-а-Лаго, передает Pravda.ru.
По словам Трампа, США рассматривают Гренландию как зону приоритетных интересов. Вашингтон не намерен уступать ее другим мировым державам, сообщает 360.RU.
«Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Я этого не допущу», — заявил Трамп.
Трамп напомнил, что в декабре 2025 года назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Политик пояснил, что Лэндри курирует дипломатические и правовые аспекты, связанные с возможным изменением статуса острова. Ранее Лэндри публично подтвердил, что Вашингтон намерен добиваться включения Гренландии в состав США.
Дания призывает к уважению.
Гренландия технически входит в состав Дании, однако фактически остров имеет суверенную независимость.
Дания, в состав которой автономная Гренландия входит с 1953 года, ответила однозначно. Премьер-министр Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости любых попыток захвата острова и призвали уважать территориальную целостность Датского королевства, передает «Национальная служба новостей».
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил глубокое возмущение словами специального посланника Трампа по Гренландии Джеффа Лэндри. Тот открыто говорил о намерении включить остров в состав США.
В целом датские журналисты подчеркивают, что Дании грозит политическая война на два фронта. С одной стороны, со стороны Соединенных Штатов, а с другой — из-за отношений между Гренландией и Данией.
В игру вступила Германия: альтернативный вариант решения спора.
Германия предложила свой способ защитить Гренландию, который мог бы помочь и Трампу — направить на остров силы НАТО.
На этом фоне в дипломатическую игру активно вступила Германия. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, совершая визит в Исландию, предложил Вашингтону выстроить в рамках НАТО совместную линию сдерживания якобы угроз со стороны России и Китая в Арктике. По данным немецких СМИ, Берлин планирует вынести на обсуждение союзников инициативу о создании совместной миссии «Арктический страж» по аналогии с операцией «Балтийский страж».
Берлин таким способом хочет снизить интерес Трампа к Гренландии, решая при этом проблему с опасением того, что остров якобы может быть захвачен Россией или Китаем. Для обсуждения данного альтернативного варианта решения проблемы Вадефуль направляется в Вашингтон для встречи с госсекретарем Марко Рубио.
Почему остров так важен.
Интерес США к Гренландии отнюдь не случаен. Остров обладает огромным стратегическим значением, контролируя ключевые подходы к Арктике и Северо-Западный морской проход. По оценкам экспертов, присоединение Гренландии кардинально изменит баланс сил в регионе, превратив США в доминирующего арктического игрока, равного по масштабам влияния России.
Гренландия интересует мир как с точки зрения географии, так и из-за ресурсов.
Кроме того, на острове предполагаются значительные запасы полезных ископаемых, включая нефть и газ. Исторически США неоднократно пытались приобрести Гренландию, а сейчас Трамп, по данным СМИ, не только ведет агрессивные переговоры с Данией, но и поручил военным подготовить план возможного вторжения.
Остров до 1953 года имел статус датской колонии. Впоследствии он сохранил принадлежность к Датскому королевству, однако в 2009 году получил широкую автономию, включающую право на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.
Риски для России и тревога в ЕС.
Спор вокруг Гренландии может также затронуть и украинский конфликт, опасаются в ЕС.
Для России усиление позиций США в Арктике означает появление мощного конкурента в борьбе за ресурсы и транспортные маршруты. Политологи отмечают, что это может превратить регион в арену острой конфронтации после 2035 года.
Между тем в Европейском союзе нарастает иная тревога. Издания, ссылаясь на источники, сообщают об опасениях, что Трамп может попытаться получить контроль над Гренландией как часть широкой сделки по урегулированию конфликта на Украине. Пока официально такой сценарий не обсуждается, но сама возможность вызывает серьезное беспокойство в Брюсселе. Параллельно внутри Гренландии звучат призывы ускорить движение к независимости от Дании, пока остров не стал разменной монетой в большой геополитике.