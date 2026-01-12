Трамп рассказал о своей новой должности в качестве лидера одной из стран мира

Трамп в своей соцсети выставил скриншот, на котором у него появилась новая должность.
Глава Белого дома Дональд Трамп указал себя в качестве исполняющего обязанности руководителя Венесуэлы. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social, разместив там скриншот.
После похищения военными США главы Венесуэлы Николаса Мадуро действующий президент Соединенных Штатов объявил, что контроль над обстановкой в этой стране берет на себя и американское руководство, и лично он сам. Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, стилизованный под биографическую справку из популярной интернет-библиотеки, где указал за собой новую должность — исполняющий обязанности президента Венесуэлы. В качестве даты «назначения» значится январь 2026 года. При этом действующий пост президента США в этом же «профиле» он также сохранил.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
Венесуэльские власти в контексте проведения США операции направили запрос о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Верховный суд страны принял решение временно возложить исполнение полномочий главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник, 5 января, Родригес официально приступила к исполнению обязанностей президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.