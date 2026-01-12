Трамп рассказал о своей новой должности в качестве лидера одной из стран мира

После похищения военными США главы Венесуэлы Николаса Мадуро действующий президент Соединенных Штатов объявил, что контроль над обстановкой в этой стране берет на себя и американское руководство, и лично он сам. Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, стилизованный под биографическую справку из популярной интернет-библиотеки, где указал за собой новую должность — исполняющий обязанности президента Венесуэлы. В качестве даты «назначения» значится январь 2026 года. При этом действующий пост президента США в этом же «профиле» он также сохранил.